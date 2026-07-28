​ Abdoulaye Omar Diallo licencié à l’OLAC : le SATES réclame sa réintégration immédiate

Le Syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal (SATES) de Saint-Louis (nord-est) est monté au créneau pour dénoncer le licenciement de leur collègue, l’ingénieur Abdoulaye Omar Diallo, qu’il qualifie d’« abusif ». Le secrétaire général du syndicat, Mamadou Moustapha Diop, a appelé les autorités de l’État à intervenir afin d’obtenir sa réintégration.



Selon lui, cette déclaration s’inscrit dans le cadre de l'implantation du front syndical pour la défense des travailleurs, notamment en faveur de leur collègue ingénieur qu’il estime injustement licenciés.



« Cette prise de parole s’inscrit dans le cadre de la mise en place du syndicat pour la défense du travail, notamment en ce qui concerne la réintégration du personnel injustement licencié », a déclaré Mamadou Moustapha Diop sur la Rfm lors du journal de 12 heures.



Le responsable syndical a estimé que la situation dépasse le cadre d’un simple conflit interne à l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC). Il a ainsi lancé un appel aux autorités de l’État ainsi qu’à l’opinion publique nationale pour qu’elles prêtent une attention particulière à cette situation.



« Ce qui se passe aujourd’hui à l’OLAC dépasse le cadre d’un conflit interne », a-t-il soutenu.



Le SATES a affirmé que l’ensemble des travailleurs parle désormais d’une seule voix pour dénoncer ce qu’il considère comme un manque de transparence et d’injustice. Le syndicat a exigé la réintégration immédiate et sans condition de l’ingénieur Abdoulaye Omar Diallo, ainsi que le rétablissement de son mandat d’administrateur représentant le personnel.



« Face à cette situation, l’ensemble des travailleurs disent aujourd’hui d’une seule voix : assez de l’opacité, assez de l’injustice. Nos revendications sont très claires, légitimes et conformes au droit. Nous exigeons la réintégration immédiate et sans condition de l’ingénieur licencié abusivement, ainsi que son mandat d’administrateur représentant le personnel », a conclu le secrétaire général.