​ Adama Barrow: la Gambie a besoin de se stabiliser"

Il a fait le point de son bilan, un an après son arrivée au pouvoir.

Quand vous occupez ce bureau, vous faites face à la réalité. Et la réalité est que nous avons hérité d'un pays en banqueroute. Notre priorité a donc été de stabiliser l'économie et nous y sommes arrivés. Nous avons avancé en tant que nation

Adama Barrow, Président de la Gambie

Le président Adama Barrow veut maintenir le cap dans sa feuille de route axée essentiellement sur un redressement et une stabilisation de l'économie ainsi que le renforcement de la sécurité de la Gambie.

Il y a quelques jours des proches de Yahya Jammeh ont facilement contourné la sécurité de l'aéroport de Banjul pour rentrer chez eux, sans qu'on ne sache leurs intentions.

Auparavant, ils sont restés auprès de l'ancien président gambien pendant un an en Guinée équatoriale.

Pour le président Barrow, c'est la preuve que la réforme en cours de la sécurité gambienne est justifiée.

Nous avons besoin d'éduquer nos agents de sécurité. Il faut renforcer leurs capacités et les doter de tout un savoir-faire. Ceci est très important. Il faut aussi évaluer la taille des effectifs, c'est pourquoi nous avons réalisé un audit du personnel de sécurité du pays pour savoir qui ils sont vraiment

Adama Barrow, Président de la Gambie

Le chef de l'Etat gambien a aussi annoncé des contacts en cours avec la Guinée équatoriale, notamment avec le président Obiang Nguema afin d'obtenir le rapatriement de Yahya Jammeh pour qu'il soit jugé de crimes pour lesquels il est accusé depuis sa perte du pouvoir.

Mais Adama Barrow sollicite l'aide de la communauté internationale pour constituer un dossier solide contre l'ancien leader de la Gambie.

"Je pense que la communauté internationale a un rôle à jouer dans ce sens. Nous sommes plus que déterminés à obtenir l'engagement du président de la Guinée équatoriale. C'est la seule voie. Mais avant cela, nous devons constituer un dossier solide. C'est pourquoi une commission travaille et nous attendons son rapport et ses recommandations", a-t-il déclaré.