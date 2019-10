​ Affaire des deux enfants égorgés à Touba: un présumé tueur identifié

L’enquête menée par la Division des investigations criminelles (Dic) et les experts de la police scientifique, dans le meurtre des deux (2) enfants égorgés à Touba, fait ses résultats. Selon Libération, l’assassin présumé a été formellement identifié. Et, son arrestation est imminente.



Le journal qui s'en arrête là, pour ne pas gêner l’enquête, signale qu’il ne s’agit point de l’homme pris à partie à Touba ni des deux mamans entendues dans le cadre de cette affaire.



Pour rappel, le vendredi 27 septembre 2019, Serigne Mbacké Touré, 4 ans, et Mame Daouda Touré, 2 ans, ont été retrouvés égorgés dans la chambre où ils dormaient. Une enquête a été rapidement ouverte.