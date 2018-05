​ Akufu Addo suspend des juges qui "exigeaient des faveurs sexuelles"

Le Président ghanéen a suspendu quatre juges de la Haute cours de justice du pays après une enquête du journaliste d'investigation Anas Arameyah.



Deux d'entre eux ont été pris en flagrant délit de corruption et deux autres d'exigence de faveurs sexuelles.



C'est un reportage du journaliste d'investigation Anas Arameyah qui a fait éclater l'affaire.



Dans sa vidéo, on voit deux juges exigeant de l'argent pour en contrepartie influencer des jugements.



