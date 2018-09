​«Année scolaire apaisée» : Saourou Sène apprécie mais...

Le Président Macky Sall lors du premier conseil des ministres tenu après les vacances de quelques semaines du gouvernement qu’il veut une année scolaire apaisée. Un appel salué par le secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (saemss-cusems). Toutefois, Saourou Sène ne manque pas de lister les attentes des enseignants.



«Nous nous attendions à ce qu’aujourd’hui qu’on sème l’atelier qui devrait aider à la concrétisation de l’accord qui concerne le corps des administrateurs scolaires, cela n’a pas été fait», a répondu le Secrétaire général du saemss-cusems.



«Et, poursuit Saourou Sène, il y a quelque difficultés encore en termes de lenteurs administratives, c’est un ensemble de revendications qui sont là et qui doivent faire l’objet d’un examen minutieux lors de la rencontre du monitoring que le Premier ministre devra convoquer bientôt».



Joint au téléphone par Radio Sénégal, l’enseignant de rappeler qu’ils ont aussi «tenu récemment l’atelier sur le système de rémunération avec quelques difficultés». «Mais encore une fois de plus, souligne le syndicaliste, le processus s’il est correctement encadré avec une ferme volonté de le matérialiser, je pense que nous arriverons à quelques choses».



«Si maintenant, prévient-il, on pense pourvoir conjurer le corps des enseignants par la magie du verbe vous constaterez que les choses peuvent aller dans plusieurs sens».