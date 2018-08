​ "Arrestation de Kabirou Mbodji en Espagne": Ce sont des «rumeurs infondées et fausses», selon le groupe Wari

Après un premier démenti apporté par le Leader de Leral Askan wi, Oumar Faye sur les ondes de Zik Fm, le groupe Wari réagit contre l’information selon laquelle son PDG a été arrêté en Espagne.Annoncé par le journal «L’As » dans son édition de ce lundi 20 août 2018 et repris pratiquement par toute la presse sénégalaise, Kabirou Mbodje serait arrêté depuis samedi en Espagne pour une affaire de d’escroquerie présumée à hauteur des 34 millions de F Cfa.Le Groupe Wari tient a précisé, dans une note parvenue à PressAfrik, que ces informations sont des «rumeurs infondées, fausses, diffamatoires et calomnieuses». Wari souligne que : «ces propos sont sans fondements et Monsieur Kabirou Mbodje déplore cette tentative de déstabilisation via des procédés peu honorables. M. Mbodje «engagera toutes les poursuites nécessaires contre les auteurs de ces allégations, annonce le groupe Wari.