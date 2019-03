​ Arrestations dans le camp d'Idy 2019" : Des Dakarois pointent du doigt Macky Sall

Les Sénégalais interpellé par PressAfrik sur les différentes arrestations toutes azimut notées ces temps-ci dans la coalition Idy 2019 pointent du doit Macky Sall qu'ils accusent d’être à la base. Ils demandent la cessation des arrestations et exigent la libération des personnes arrêtées. En effet, l’arrestation la plus récente est celle du colonel Abdourahim Kébé, secrétaire national chargé de la défense du parti Rewmi et proche d'Idrissa Seck. Le colonel a posté sur sa page Facebook des propos qui incitent à la révolte. Regardez…