​ Au Guatemala, 25 morts dans l'éruption d'un volcan

L'éruption volcanique la plus violente du Guatemala depuis plus d'un siècle a fait au moins 25 morts.



Le volcan Fuego située à environ 40 km au sud-ouest de la capitale Guatemala a projeté de la lave et des cendres dimanche sur une vaste zone.



L'éruption a touché des communes rurales proches du volcan et plusieurs villes environnantes.



Des centaines de membres de la police, de la Croix-Rouge et de l'armée ont été déployés, organisant des évacuations et mettant en place des abris temporaires.

L'aéroport international a été fermé.



Des centaines de personnes ont été blessés et beaucoup d'autres sont portés disparus.