​ BIMAO : Des personnalités pillent et coulent la banque, le DG limoge 9 agents

Le Directeur, général de la Banque des institutions mutualistes d’Afrique de l’Ouest (Bimao) a limogé 9 agents dont des cadres pour des raisons « économiques ». La Bimao enregistre actuellement un « trou » de 17 milliard de F CFA.



Les causes de cette situation sont à chercher au niveau des prêts non recouvrés qui s’élèvent à plusieurs milliards de F CFA. Des créances qui ont fini par mettre à genoux la banque puisque certains des bénéficières n’ont jamais remboursé.



La défense de l’actuel directeur a été toujours de dire que des prêts en cause sont l’œuvre de son prédécesseur. La vérité est que lui-même a rallongé certains prêts accordés à des clients très connus, qui peinaient pourtant a passer à la caisse, livre « Libération».