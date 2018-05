​ Buhari : quatrième voyage médical à Londres

Muhammadu Buhari se rend mardi de nouveau au Royaume-Uni pour raisons médicales.



Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, quitte la capitale mardi pour un voyage médical de quatre jours au Royaume-Uni - son quatrième depuis son arrivée au pouvoir en 2015.



M. Buhari, qui est revenu d'une visite aux Etats-Unis la semaine dernière, a annoncé le voyage sur son compte Twitter lundi soir, précisant qu'il sera de retour le 12 mai.



On ne sait pas de quoi souffre le président nigérian et cette annonce est certaine de soulever des questions parmi les personnalités de l'opposition.

En 2017, Muhammadu Buhari a passé 104 jours au Royaume-Uni.



Obasanjo appelle Buhari à "se reposer"



Il a également rencontré son médecin la semaine dernière lors d'une "escale technique" à Londres au retour des Etats-Unis.



Les problèmes de santé de Buhari débutent en 2017.



19 janvier : départ pour le Royaume-Uni pour des "congés maladies"



5 février : demande au parlement de prolonger le congé de maladie



10 mars: rentre au Nigéria mais ne reprend pas son travail immédiatement



7 mai : nouveau voyage au Royaume-Uni pour un autre traitement



6 juin : Aisha Buhari (son épouse) indique qu'il "récupère rapidement"





