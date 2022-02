​½ CAN 2021: Cameroun / Egypte, duel de titans

La grosse affiche des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 met aux prises le Cameroun à l’Egypte. Les « Lions » Indomptables réalisent une excellente campagne organisée sur leurs terres. Invaincus depuis le coup d’envoi de la compétition (4 victoires et d’un match nul). Les Camerounais se sont montrés nettement plus convaincants en quart de finale face à la Gambie (0-2).



Les hommes d’Antonio Conceiçao essaieront de rester sur leur lancée. Ils peuvent compter sur leurs serials buteurs, Vincent Aboubakar (6 buts) et du Lyonnais Karl Toko-Ekambi (5 buts), afin de venir à bout des Egyptiens. Poussé par son public, le Cameroun va tout mettre en œuvre pour renverser l’Egypte et accrocher sa place en finale.



En face, l’Egypte n’est pas pour rien la sélection qui a remporté le plus de titres en CAN (7). En effet, les Pharaons sont progressivement montés en puissance après avoir logiquement perdu leur match d’ouverture face au Nigéria (1-0). Les Pharaons ont haussé le ton en 8e de finale face à une Côte d’Ivoire annoncée comme l’un des outsiders pour le titre.



Pour ce choc face aux « Lions », les hommes de Queiroz seront cependant privés de l’excellent Hegazy, blessé.



Ils seront sans doute guidés par leur capitaine et leader technique Mohamed Salah (2 buts). Le double ballon d’Or africain, buteur et passeur contre le Maroc (2-1) en quart, tentera de rééditer la même performance pour conduire sa troupe à une 10ème finale continentale.



Programme ½ finales

Mercredi 2 février 2022

Burkina Faso / Sénégal 3-1

jeudi 3 février 2022

19h00 Cameroun / Egypte