​« Ce concert de casserole est un referendum », selon Aïda Mbodj

Aïda Mbodj a déclaré ce jeudi lors de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi que le concert de casserole organisé mercredi dans l’après-midi est un referendum. Pour la députée, c'est une bonne alternative devant la répression du régime en place.



« Un leader politique qui ne se soucis pas de son peuple, devient le souci de ce peuple. Et nous ne voulons pas être le souci du peuple Sénégalais. Nous comptons accompagner le peuple Sénégalais dans ce qui l’intéresse le plus, sa condition de vie, son bien-être, ses besoins. Je pense que nous avons eu raison d’organiser la résistance. Parce que nous subissons une injustice.», a-t-elle déclaré face à la presse.



Elle ajoute : « a Le peuple subit de grave injustice. On prive au peuple une bonne santé, une bonne éducation. Si vous allez chez moi à l’intérieur du pays, on prive au peuple une alimentation suffisante d’énergie, d’eau potable. Le peuple est en train de résister sur toutes les formes parmes parmi lesquels une nouvelle trouvaille de notre ami Ousmane Sonko. Je pense que ce concert de Casserole est toute simplement un référendum… Le concert de casserole est une bonne alternative pacifique devant la répression sanglante de ce régime ».



Selon elle, « tous ceux qui ne pouvez pas venir a leur manifestation, ont saisi l'occasion de manifester leur colère ».



Pour cheikh Tidiane Dieye, ce qui s’est passé hier, mercredi est « une innovation pour la vie politique. Les leaders ont pris le flambeau pour lancer un message au président Macky Sall pour lui dire que la démocratie est bafouée, la vie est chère. Macky SaIl veut être un apprenti dictateur. Mais avant d'assimiler son métier de dictateur, nous allons le bouter du palais ».