​«Ce qu’on importe c’est l'équivalent du budget du Sénégal qui est à l’ordre de 6000 milliards de F CFA », Docteur Serigne Gueye Diop (ministre)

Docteur Serigne Gueye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce par ailleurs ancien maire de la commune de Sandiara a déclaré que le Sénégal importe 6000 milliards de produits, ce qui équivaut pratiquement au budget du Sénégal. Selon lui, le gouvernement est en train de voir comment faire pour baisser à nouveau le prix du riz par l’appel d’offre. Il était l'invité de l’émission Jury Du Dimanche sur les ondes d'Iradio, de ce 25 août.



« L’industrie, ce sont trois secteurs. Le secteur le plus important en général, c’est le secteur de l’agro-alimentaire qui est fondamental. C’est un secteur qui est extrêmement stratégique pour nos pays et c’est là où précisément l’Afrique est en retard. Quand je suis arrivé, c’est de faire un diagnostique. C’est de voir d’abord, 65 ans d’indépendance où en est le secteur industriel Sénégalais. Comparativement, aux pays africains, mais nos préférences, ce sont les pays industrialisés. Voir quels est le gap, et quels sont les perspectives… Donc l’état de notre industrie est très préoccupant. Parce que le Sénégal, aujourd’hui, importe équivalant de 6 000 milliards de produits. Ça correspond avec une balance commercial déficitaire de presque 3 000 milliards », a déclaré Docteur Serigne Gueye Diop.



Selon lui, ce qu’on importe équivaut pratiquement au budget du Sénégal qui est à l’ordre de 6 000 milliards de F CFA.



Faisant le point sur la baisse du prix de denrée de première nécessité après un mois de sa mise en œuvre, l’ancien maire de la commune de Sandiara soutient que « c’est une mesure sur le plan politique et social qui était très important et très attendu ». Il explique : « D’abord, c’est une promesse du président de la République pendant la campagne présidentielle. Après sa tournée, on s’est rendu compte que les Sénégalais sont très pauvres. On a vu que dans les campagnes, les gens n’arrivaient pas à assurer les trois repas par jour…. Je suis en train de discuter avec nos partenaires indiens est ce qu’on peut aller beaucoup plus loin dans la baisse des prix. On est en train de travailler sur ça, sur la baisse des prix. Le Sénégal importe aujourd’hui 1.200.000 tonnes de riz. Donc si on utilise ce volume-là, on peut faire baisser les prix du riz par l’appel d’offres ».