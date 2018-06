​ Cheikh Abdou Bara Doly menace Aly Ngouille Ndiaye : "Vous irez en prison si..."

"Pourquoi tout ce dispositif sécuritaire qui met l’Assemblée sous état de siège. Vous avez peur M. le ministre. Ces modifications servent à invalider les candidatures de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall. Si on gagne vous irez en prison", lui a-t-il lancé à la figure.



Le député de Mbacké de lui rappeler: "on parle au nom du Peuple. Il faut dire la vérité au Peuple. Vous êtes à la tête des manœuvres. Vous voulez faire de la corruption. Tout ce que vous faites, vous êtes à la solde du Président Macky Sall. Tu es pire qu’Abdoulaye Daouda Diallo. Macky Sall ne doit pas te faire faire des choses ignobles», a déclaré le député Cheikh Abdou Bara Doly lors de l'examen du projet de loi numéro 21 portant révision du code électoral.



Les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale. L'opposition parlementaire tente vaille que vaille à ralentir les débats et bloquer le texte soumis à la plénière.