​ Chine: la guerre Israël-Hamas au menu de la visite de Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a rencontré ce vendredi à Pékin le Premier ministre chinois Li Qiang, au début d'une courte visite axée sur la guerre Israël-Hamas, les échanges universitaires et la culture. «La Chine est un acteur qui pèse plus qu'avant dans la région» en raison notamment de sa «relation importante, forte, avec l'Iran», a indiqué une source diplomatique à des journalistes français dont l'AFP. Catherine Colonna a rappelé à son interlocuteur que la Chine et la France sont «membres permanents du Conseil de sécurité» et ont, à ce titre, «des responsabilités mondiales». Catherine Colonna aura ensuite une rencontre bilatérale formelle avec son homologue, Wang Yi, et co-présidera avec lui le «Dialogue franco-chinois de haut niveau sur les échanges humains» à l'Université de Pékin. La France et la Chine devraient également signer une série d'accords dans différents domaines comme l'éducation, la culture, les échanges universitaires ou encore la santé.