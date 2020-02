​#Coronavirus - L'Ambassadeur ZHANG Xun donne les nouveaux chiffres: 3 986 personnes guéries contre 1016 décès

S.E.M. Zhang Xun, Ambassadeur de Chine au Sénégal, a déclaré ce mardi qu’il y avait pire que le Coronavirus. Face aux journalistes, il a soutenu que les rumeurs et la terreur sont pires que le virus. « Le virus fait peur, mais ce qui est pire que le virus, ce sont les rumeurs et la terreur », tonne M. Xun.



Selon lui, des mesures prises par les autorités chinoises ont permis de donner de bons résultats. « Le nombre total de cas confirmés a atteint 42 638 personnes infectées, 1016 décès constatés, 3 986 personnes guéries. Et il existe encore 21 675 cas suspect. Le taux de mortalité est environs 2 % », précise ZHANG Xun.



Un taux beaucoup plus faible, d’après lui, comparé au taux de l'épidémie de 2009 de la nouvelle grippe porcine A (H1N1), qui a infecté de nombreuses personnes avec 17,4 %, et le virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) 35 %.



A en croire l’Ambassadeur de la Chine au Sénégal, « le cas d’infection dans le reste du monde représente -1 % des cas signalés en Chine ». Toutefois, il invite à ne pas céder à la terreur, à la panique.