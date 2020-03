​#Covid-19sn : le ballet des personnalités se poursuit au palais de la République

Après avoir reçu mardi une quinzaine de leaders politiques dont ceux de l’opposition parlementaire, le chef de l’Etat Macky Sall, va poursuivre, ce jeudi, à partir de 11 heures, les consultations citoyennes et politiques engagées avec les acteurs politiques et la Société civile dans le cadre du combat contre le nouveau coronavirus (Covid-19).



Il s’agit des leaders comme les anciens Premier ministre Cheikh Adjibou Soumaré, Abdoul Mbaye et Souleymane Ndéné Ndiaye, et l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise Cheikh Tidiane Gadio. L’ancien ministre Robert Sagna et des membres de la Société civile sont également annoncés au Palais de la République.