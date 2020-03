​#Covid19 - Alioune Sarr invite les Sénégalais vivant dans des pays touchés à rester sur place

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a appelé, samedi, à Notto Diobass, les Sénégalais qui vivent dans des pays touchés par la pandémie de la maladie à coronavirus à rester sur place.



"Je lance un appel aux parents qui sont en Espagne et en Italie pour qu’ils restent là-bas", a dit Sarr, lors d’une cérémonie de remise d’un lot d’ustensiles et de produits de lavage des mains aux chefs de village de commune de Notto-Diobass.



"On ne peut pas permettre aux gens de venir ici contaminer les autres", a-t-il dit, notant que tel est le règlement sanitaire international, et telle est la recommandation du prophète de l’Islam, qui conseillait de ne pas sortir d’une zone frappée par une épidémie et de ne pas y entrer.



M. Sarr dont les propos sont rapportés par l’Aps, "c’est ce qui permettra de maîtriser l’épidémie", révélant que son propre fils qui est actuellement en Italie, y restera jusqu’à la fin de l’épidémie.



Après avoir dans un premier temps fermé partiellement son espace aérien, le Sénégal a décidé de fermer l’Aéroport international Dakar Blaise Diagne de Diass, pour endiguer l’épidémie à coronavirus.



La pandémie du coronavirus poursuit son expansion au Sénégal. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé hier samedi 9 nouveaux cas positifs. Ce qui porte le nombre de personnes atteintes par la maladie à 51 sous traitement.