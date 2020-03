​#Covid19- l'hôtel Ngor Diarama réquisitionné pour en faire un site de traitement des cas simples

Le Comité interministériel a salué les efforts du ministre de la Santé et de l'action sociale qui vient de réquisitionner l'hôtel Ngor Diarama pour en faire un site de traitement des cas simples, libérant ainsi de l'espace médical dans les CTE de Dakar et de Diamniadio qui sont désormais dédiés aux cas sévères de coronavirus.



"Cette décision est une première réponse du ministère de la Santé pour augmenter la capacité du pays en lits dédiés aux personnes déclarées positives au coronavirus, a précisé le comité interministériel de monitoring. A ce jour, en plus du CTE de Fann, de l'hôpital Principal, des hôpitaux de Dantec et Issa Pouye, 50 lits sont désormais disponibles à Dalal Diam, 40 lits à Cambarène, une vingtaine de lits à l'hôpital de l'ordre de Malte.



En ce qui concerne les sites de quarantaine, le Comité interministériel a rappelé l'urgence du confinement systématique intégral des cas contacts, conformément à la décision du chef de l'État, Macky Sall. Il a recommandé cette perspective pour la poursuite de travaux engagés au niveau du hangar des pèlerins.



S'agissant de la sécurisation du pays en produits pharmaceutiques, le ministre de la Santé va recevoir dès ce lundi 30 mars 2020, les responsables de l'usine MEDIS Sénégal, en vue d'étudier les possibilités de relance de la ligne de production nationale de chloroquine, rapporte L'AS.