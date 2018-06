​«Dessert» des tirailleurs : «Le Président peut rectifier le tir» Seydou Guèye

Le «dessert» servi aux Tirailleurs sénégalais en guise de faveurs continue de faire jaser. Selon le porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, le Chef de l’Etat pourrait bien corriger son erreur de communication.



«Nul n'est infaillible. On peut commettre une erreur sans causer de tort, ce n’est pas un problème. A une occasion, si lui-même en fait une propre évaluation, le Président de la République est d’une certaine humilité, reconnue par tout le monde ...Mais, il ne serait pas gêné de dire à tout le monde qu'effectivement je l’ai dit, ça à choquer et bien voilà», avance Seydou Guèye sur les ondes de Rfm.



Avant d'ajouter que «d’autres personnes le fond pour des questions beaucoup plus graves ou encore moins importantes».