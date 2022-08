​ Diourbel : le maire de Ndoulo Kany Beye accuse les responsables départementaux de BBY de détournement

La réponse du coordinateur départemental de Yewwi Diourbel n’a pas tardé suite à la sortie des responsables de la coalition de BBY qui crient victoire. Kany Beye parle de la victoire de la honte. Pour le maire de Ndoulo, Dame Diop et tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar (BBY) Diourbel, ont détourné l’argent destiné au public pour faire des achats de conscience.



« La réaction de Dame Diop coordinateur départemental de la coalition BBY, moi, je parle en tant que coordinateur départemental de YAW. Cette déclaration, c’est une honte. (…). Le Département de Diourbel est composé de 12 communes. Il n'y a qu’une seule commune opposante. C'est-à-dire la commune de Ndoulou. Tous les autres, même ceux qui sont gagnés dans notre bannière, ils ont rallié derrière Macky Sall. Mais tous ils ont perdu. C’est une honte. Parce qu’ils ont débloqué beaucoup de milliards, des promesses mensongère, corruption et achat de conscience. Tous ont détourné l’argent public pour faire la campagne pour des fins politiques. Demain, ils seront tous poursuivis par la justice. Je commencerai par Dame Diop et Modou Fall », a déclaré Kany Beye coordinateur départemental de YAW.



Parlant du problème de sécurisation de vote, il précise : « Nous, en tant qu'opposants, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Nous formons notre Gouvernement, nous ferons tout pour lutter contre toute forme de tentative de détournement de notre électorat », dit-il au micro de Walf Radio.