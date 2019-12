​ Docteur Abdoulaye Taye : « Sans la dette, l’économie ne marcherait pas »

Omar El Foutiyou Ba, ancien agent du Bureau organisation et méthode (Bom) a indiqué que le débat sur la dette du Sénégal qui, selon certain observateurs avoisine 4 000 milliards F CFA, n’a pas sa raison d’être.



« La dette est aussi vieille que le monde », a soutenu l’écrivain, Omar El Foutiyou Ba. Il était invité de ce dimanche, 8 décembre 2019 avec son co débatteur, Docteur Abdoulaye Taye, sur iradio. Avant de noter que le Sénégal est un pays à faibles revenus où tout est prioritaire. C’est ce qui justifie les dettes qu’il contracte.



Poursuivant ses propos, il estime que l’utilisation de cette dette doit convenir à la majorité des acteurs. C’est-à-dire qu’elle doit faire l’objet d’une utilisation rationnelle.



Partageant le même avis, Docteur Abdoulaye Taye, enseignant-chercheur à l’université Alioune Diop de Bambey, soutient que l’économie mondiale est aujourd’hui soutenue par la dette. « Sans la dette, l’économie ne marcherait pas. Nous sommes dans une économie de la dette. Est-ce que la dette est bonne ou mauvaise, ce n’est pas une bonne question. Parce que, quand je me lève pour emprunter, c’est que j’ai un bon projet que je devrais financer », a-t-il fait savoir.



Pour Docteur Abdoulaye Taye, le plus important pour un pays, ce n’est le montant qu’il emprunte, mais, les projets qu’il compte réaliser de la somme empruntée.