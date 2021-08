​#ELECTIONS_FSF - Matar Ba prône la transparence dans le processus électoral

Le ministre des Sports a présidé la cérémonie d'ouverture de la l'Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).



Selon Matar Ba, les "assemblées générales de renouvellement des instances du football soulève partout dans le monde de fortes tensions et parfois même de l'invective mais toujours dans le respect des règles du jeu dans la fraternité et le fair-play", dit-il.



Le ministre des Sports a rendu un vibrant hommage à l'assemble des acteurs du football sénégalais et aux membres de la Fédération sénégalaise de Football et aux membres de l'équipe sortante pour "le travail accompli et les résultats obtenus lesquels ont valu à notre pays de figurer parmi les grandes nations du football en Afrique et dans le monde", poursuit-il.



Le ministre des Sports a adressé ses chaleureuses félicitations au Président Djibril WADE, qui vient d’être "porté à la tête de la Ligue Nationale de Football Professionnel ainsi qu’au Président Abdoulaye Saydou SOW dont le mandat à la tête de la Ligue Nationale de Football Amateur a été renouvelé à la quasi-totalité des membres".



Matar Ba souhaite que le processus électoral de renouvellement des instances puisse se faire, se dérouler dans la transparence et le respect des valeurs qui gouvernent le sport. Et notamment, l'application des règlements de la Fédération Sénégalaise de Football.



Au moment où ses lignes sont écrites, le vote se déroule dans la grande salle du CICAD. On note la présence du représentant de la FIFA, du représentant de la Confédération Africaine de Football (CAF), le représentant du Comité nationale sportif sénégalais (Cnoss), entre autres.