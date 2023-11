​ Élections générales en RDC: la mission d’observation de l’Union européenne détaille son dispositif

En République démocratique du Congo ( RDC ), la campagne électorale bat son plein dans le pays. Elle a commencé le 19 novembre pour les élections générales prévues le 20 décembre : présidentielle, législatives et provinciales.Un scrutin qui sera observé notamment par l’Union européenne (UE) qui a envoyé une mission sur place. Le travail a déjà commencé et ce 21 novembre, c’est la cheffe de mission qui a présenté à la presse les contours de cette mission.Une Malin Björk qui arrive tout juste du Liberia où elle a suivi comme observatrice la dernière présidentielle. Cette fois, au Congo, elle est à la tête de la mission.Actuellement, il y a une dizaine d’experts électoraux qui sont en cours de déploiement en RDC et une quarantaine d’observateurs de long terme, une mission de plusieurs semaines.Ces observateurs sont arrivés le 17 novembre. Actuellement, ils sont en formation et seront déployés dans 17 provinces. Le jour du vote, ils seront rejoints par des observateurs de court terme. L’UE espère déployer près d’une centaine de personnes.Malin Bjork a déclaré avoir rencontré les acteurs politiques, du pouvoir de l’opposition, et le président de la Commission nationale électorale indépendante (Céni). La Suédoise a insisté sur deux points : l’UE est là sur invitation des autorités congolaises ; autorités qu’elle incite à décaisser au plus vite les fonds dont a besoin la Céni pour aller au bout de ce processus.Plusieurs autres missions internationales sont par ailleurs prévues pour ce scrutin. L’Union africaine doit déployer une équipe, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), ainsi que la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) également. Le Centre Carter [2] est aussi en cours de déploiement à Kinshasa.Et il y toutes les missions nationales. Ce sont celles qui vont finalement quadriller le mieux le territoire. Plusieurs organisations de la société civiles se sont regroupées en plusieurs plateformes. Mais la plus importante, ce sera la mission commune des églises catholique et protestante, la Cenco et l’ECC, qui annoncent pouvoir déployer 60 000 observateurs pour ce vote.