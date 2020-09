​ Emigration clandestine: 144 Sénégalais repêchés des eaux de Dakhla et rapatriés à Dakar

Des Sénégalais, candidats à l’émigration clandestine, ont été repêchés au large de Dakhla, au Maroc. Au nombre de 144, ils ont été reconduits au Sénégal lundi. Ils ont été embarqués à bord de deux avions qui sont arrivés à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) dans la matinée.



« Nous avons reçu 144 Sénégalais qui sont venus de Dakhla, du Maroc. Nous avons reçu deux vols ce matin ( à 7H50mn et 13h50mn) », a déclaré le Directeur général des Sénégalais de l’extérieur.



Amadou François Guèye de poursuivre sur la Rfm: « Ces Sénégalais essayaient de partir en Europe avec des pirogues et finalement, leur embarcation a échoué au large des côtes marocaine ».



À en croire M. Guèye, leur rapatriement a été possible grâce à l’aide du Roi du Maroc. Il a rassuré qu’il n’y a pas eu mort d’homme. « Ils sont bien rentrés chez eux au Sénégal », a-t-il conclu.