​ Etats-Unis: Face aux rumeurs d'infidélité de son mari, Melania Trump reste impassible

Les sourires de Melania Trump se sont comptés sur les doigts d’une main. Le premier, le plus éclatant, apparut à son entrée, face à la belle ovation lancée par les parlementaires et le reste du public, surtout républicains. Des bavardages avec le « patriote » de 12 ans assis à sa droite et le policier d’Albuquerque à sa gauche ont aussi brièvement détendu son expression.



Puis la sévérité dont elle est coutumière est revenue, forçant les observateurs à décrypter le moindre de ses gestes. Le blanc crème de son tailleur pantalon était-il un clin d’œil au blanc porté l’an dernier par les démocrates défendant les femmes contre le nouveau président ? Le tailleur pantalon était-il lui-même une référence à Hillary Clinton, qui ne portait que cela ?



Et quand la Première dame préférait applaudir assise pendant certaines des dizaines d’ovations debout ayant ponctué le discours, désirait-elle démontrer la modération de son soutien envers son mari ?



Enfin, que penser du fait que Melania Trump s’est rendue au Congrès dans son propre véhicule, au lieu de la limousine présidentielle ? Officiellement, c’était pour faire plus d’honneurs aux invités spéciaux du couple présidentiel. Mais ce fut une rupture de tradition.



« Concentrée sur sa famille »

Après l’accusation de Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, Melania Trump ne s’est elle-même pas publiquement affichée avec son mari pour le défendre, contrairement aux précédentes accusations de harcèlement ou d’agressions sexuelles portées contre lui.



Surtout, elle a annulé un voyage à Davos (Suisse), où le président américain a dû se rendre seul la semaine dernière.



A la place, Melania Trump a fait une visite du musée de l’Holocauste à Washington jeudi, puis un aller-retour vendredi à Mar-a-Lago, dans le club privé de Donald Trump.





La porte-parole de la Première dame, Stephanie Grisham, a dénoncé sur Twitter des informations « salaces et complètement fausses »… «Elle se concentre sur sa famille et son rôle en tant que Première dame », a-t-elle ajouté.



Stormy Daniels a donné sa version de l’histoire dans une interview au magazine In Touch publiée seulement la semaine dernière mais réalisée en 2011. Selon le Wall Street Journal, elle a confié en privé avoir eu des rapports sexuels avec Donald Trump en juillet 2006, en marge d’un tournoi huppé de golf. A l’époque Donald Trump était marié avec Melania, et leur enfant Barron venait de naître.