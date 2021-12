​« Faire travailler les gens dans la clandestinité, couper leurs droits, c’est un trafic d’être humain », (Ministre)

Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur s’est prononcée sur les irrégularités des travailleurs de la Diaspora. Selon elle tous ces accords que le Sénégal est en train d’engager, c’est pour sauvegarder les droits de la Diaspora du Sénégal dans le monde.



« Tout le processus de ratification, toutes ces conventions, de tous ces accords que le Sénégal est entrain d’engager pour encore mieux conforter non seulement la diplomatie du Sénégal, mais mieux encore protéger, encadrer, et sauvegarder les droits de la Diaspora du Sénégal dans le monde. La plupart des conventions et accords concernent le domaine économique. Cela donne la déclinaison de notre diplomatie vers l’économie vers le développement, la protection du Sénégalais en tant que travailleurs, producteurs et acteurs de la croissance nationale », a déclaré Aïssata Tall Sall.



Aïssata Tall Sall a aussi évoqué le problème des irrégularités. Pour elle on ne peut faire travailler les gens dans la clandestinité, couper leurs droits, et les considérent comme zéro. Aux yeux du ministre, cela constitue un trafic d’être humain. « L’autre problème, c’est comment on touche les irréguliers. Un irrégulier, c’est quelqu’un qui n’a pas de droit. Mais ce que vous dites est vrai. On ne peut faire travailler les gens dans la clandestinité, couper leurs droits, et les considérer comme zéro. Ce n’est pas possible. Ceux-là qui le font en général, ils font du trafic humain. Nous devons nous dresser et nous battre contre ceux », a-t-elle dénoncé.