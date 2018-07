​ Farba Ngom tance les candidats déclarés à la présidentielle 2019 : «Ils se moquent des gens»

Le maire des Agnam se moque des candidats déclarés à la présidentielle 2019. Pour Farba Ngom, tous ces candidats déclarés à gauche et à droite révèlent d’un manque de respect à l’égard de l’électorat sénégalais.



«Il ne suffit pas de montrer son Cv et d’avoir 30 millions de F Cfa pour prétendre aux suffrages du peuple. Je suis candidat, n’est pas important». Comme pour se moquer de l’ancien Premier ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade, Cheikh Hajibou Soumaré qui a lancé sa candidature ce week-end, le griot attitré du Président Macky Sall déclare que «remplir le Grand Théâtre, n’est pas important».



Le maire "Apériste"qui promet au chef de l’Etat plus de 94,68% de score, se pose la question de savoir: «Est-ce que quand même ces gens sont conscients ? Il faut d’abord pouvoir collecter 1% ou 0,8% de parrainage exigé. Car, avoir un bon CV et/ou avoir 30 millions de F cfa de caution, ce n’est rien».



Il faut aussi attendre que le Conseil constitutionnel valide leurs supposés candidatures avant de se bomber le torse. Certains candidats ne peuvent même pas avoir 10 mille électeurs. Un chiffre que nous dépassons largement dans nos localités lors des élections ».