​ Fête du travail : la Centrale Syndicale exige la révision du code des investissements, la revalorisation des salaires dans le secteur privé

La Célébration de la fête du travail ce lundi a été l’occasion pour la Centrale Syndicale de dénoncer la situation précaire des travailleurs. Les responsables de l’Union démocratique des travailleurs du Sénégal (UDTS) ont fait face à la presse pour exiger la révision du code des investissements, la revalorisation des salaires dans le secteur privé.



« L’UTTS célèbre encore cette année la journée du 1er mai dans un contexte marqué au plan international par des tensions géopolitiques avec la guerre en Ukraine avec la Russie, l’aggravation des inégalités et les violences basées sur le genre exacerbé par la pandémie de Covid-19. Dans cette optique, il n’est plus possible de garantir la sécurité de l’emploi et la croissance des pouvoir d’achat des travailleurs en particulier et des populations en général », a déclaré Mariama Diallo la secrétaire générale de l’UDTS.



Mieux précise Mme Mariama Diallo : « L’UDTS s’engage à lutter pour l’augmentation généralisé des salaires dans le secteur privé, le traitement équitable des agents de l’administration et des agents de santé, l’octroi des récépissés de reconnaissance des organisations syndicale par le Ministère de l’Intérieur, la révision du code des investissements, l’application généralisé du code des investissements aux autres secteurs d’activité, l’abolition des violences basées sur le genre et les harcèlement en milieu de travail, la fin du dilatoire des autorités territoriale sur la mise en œuvre du statut de la fonction publique local. Également l’UDTS continuera à lutter pour la réforme des textes, un dialogue social inclusif et constructif entre autres », livre walf radio.