​ Feuilles et graines: 3 solutions pour dire Adieu à la mauvaise haleine naturellement

Vous avez des problèmes de mauvaise haleine ? Voici des ingrédients très économiques pour soigner la mauvaise haleine naturellement:



Clou de girofle



Le clou de girofle a donc des pouvoirs désinfectants et cicatrisants et son efficacité n’est plus à démontrer. Laissez infuser des minutes, des clous de girofle dans de l'eau chaude. Faites un bain de bouche avec cette recette. Mâcher ou sucez un clou de girofle et gardez-le en bouche quelques instants.



Persil



Le persil frais capture les composés sulfurés responsables de la mauvaise haleine. Il contribue à rafraîchir l’haleine. Mâchez quelques feuilles Faites un bain de bouches avec ce remède: faites bouillir des feuilles de persil dans un peu d’eau et laissez infuser quelques minutes avant de vous gargariser. Ce remède est valable pour le basilic, le thym, la menthe...



Anis



L'anis ou l'anis étoilé détruire les bactéries présentes sur la langue Mastiquez des graines d'anis. Pareil pour les graines de fenouil, d'aneth Bonus: Brossez-vous les dents et la langue matin et soir, buvez beaucoup d'eau. Consultez un dentiste au moins une fois par an pour vérifier votre dentition.







Source: Afriquefemme