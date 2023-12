​ France: un mort et deux blessés lors d'une attaque au couteau à Paris, l'assaillant arrêté

Quelle direction va prendre l'enquête ?

Outre l'homme décédé, il y a deux blessés : un Français, âgé de soixante ans, et un touriste étranger, un Britannique âgé de 66 ans, qui a été blessé au marteau, selon la police.Armand Rajabpour-Miyanondoab, auteur présumé de l'attaque, né en région parisienne en 1997, avait déjà été interpellé par le renseignement intérieur en 2016. À l'époque, l'homme prévoyait d'attaquer un autre quartier de Paris, la Défense.Condamné à cinq ans de prison dont un an de sursis, Armand Rajabpour-Miyanondoab a été placé depuis sous un contrôle judiciaire spécifiquement dédié à la prévention des actes de terrorrisme.L'homme était également connu pour troubles psychiatriques. Sous traitement, il est retourné vivre chez ses parents à la fin de sa détention, en 2020. Son état semble alors s'améliorer. Une source sécuritaire indique même qu'il se serait « détaché de la religion ».Depuis un peu plus d'un an, Armand Rajabpour-Miyanondoab suscitait cependant de nouvelles inquiétudes. Ce, en raison d'une personnalité très « instable et influençable », toujours selon cette même source sécuritaire.Les propos qu'aurait tenus l'assaillant, hier soir pendant l'attaque, semblent confirmer un acte motivé par l'islamisme radical : après avoir crié Allah Akbar, l'homme aurait dit « en avoir marre de voir des musulmans mourir en Afghanistan et en Palestine », selon le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une vengeance pour les musulmans tués, qu'Armand Rajabpour-Miyanondoab exprime également dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, peu de temps avant les faits.Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour notamment assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Même si, à cette heure, aucune organisation criminelle de ce type ne semble avoir revendiqué l'attaque.Les enquêteurs vont également travailler sur le traitement médical de Armand Rajabpour-Miyanondoab : était-il effectivement bien suivi comme il aurait dû l'être, selon une source sécuritaire. Un suivi normalement surveillé de près lorsque, comme l'assaillant, un individu est fiché auprès de la DGSI.Cette attaque a eu lieu alors, que, il y a moins de deux mois, la France était passée en urgence attentat. Un niveau d'alerte sécuritaire rehaussé, à la suite de l'assassinat d'un professeur dans la ville d'Arras en août dernier.« Nous ne céderons rien face au terrorisme, a réagi la Première ministre française Elisabeth Borne sur X. Mes pensées vont à la victime, aux blessés et à leurs proches. Je salue le courage et le professionnalisme de nos forces de l'ordre et nos services de secours mobilisés ».