​ Gabon: Séraphin Moundounga prend la tête du Conseil économique, social et environnemental

C'est au lendemain du coup d’État du 30 août dernier que les militaires dirigés par le général Brice Clotaire Oligui Nguéma ont dissous toutes les institutions constitutionnelles dont le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Toutes les autres institutions ont déjà été réhabilitées. Il ne restait plus que ce conseil.



Séraphin Moundounga, le nouveau président de l’institution, réalise un retour gagnant dans son pays après sept ans en exil en Europe. En septembre 2016, alors que la réélection d’Ali Bongo vient d’être annoncée, celui qui était pourtant vice-Premier ministre chargé de la Justice, conteste cette victoire. Affirmant se sentir en danger de mort après cette sortie, il quitte clandestinement le pays. Sans le coup d’État du 30 août dernier, il serait encore probablement en exil.



Deux semaines après son retour, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma, l’a nommé président du CESE. Il sera secondé par Joël Ogouma, un ancien collaborateur d’Ali Bongo. Bertrand Zibi, qui a passé six ans en prison sous Ali Bongo, a aussi été promu questeur. Georges Mpaga et Aminata Nzomba, deux figures très connues de la société civile, ont également intégré le bureau de l'institution.



Le CESE est un organe consultatif. Ses avis et décisions ne sont pas exécutoires d’où son manque d’impact sur la vie de la nation.