​« Idy était complètement en fracture avec les Thiessois », Dr Abdoukhadre Sanogo

Dr Abdoukhadre Sanogo, sociologue et analyste politique, soutient qu'Idy était complètement en fracture avec les Thiessois. Selon lui, c'est la fin d'un cycle pour le leader de Rewmi.



« Idrissa Seck était complètement en fracture avec les Thiessois. C'est la fin d'un cycle pour le leader Idy, parce que les gens l'ont identifié comme étant membre d'un système. La communication politique et les marketings politiques de ce candidat malheureux tournaient profondément autour de cette problématique-là. Il fallait véritablement qu'Idrissa Seck apporte du sang neuf au niveau de l'échiquier politique. Malheureusement, ses attaques contre ses adversaires de l'opposition ont fait que les Thiessois l'ont sorti de leur champ de tirs, par rapport à tous ceux qui constituaient des modèles ou des exemples au niveau de Thiès », a soutenu Dr Abdoukhadre Sanogo.



Par ailleurs, le sociologue et analyste politique de justifier : « Il faut reconnaître que les Thiessois lui doivent beaucoup parce qu'il a complètement changé la configuration territoriale de Thiès en termes d'infrastructures, quand il était le numéro 2 du Président Abdoulaye Wade. Mais Idy n'a pas pu capitaliser cet élan de sympathie à la Thiessoise. Il est resté malheureusement très aphone. Il était complètement en fracture avec les Thiessois. On ne le voyait plus entrer dans les maisons, célébrer les manifestations. Même quand il était dans son mutisme, personne n'arrivait à pouvoir le localiser à Thiès. Il a perdu les grands électeurs ».



L'analyste politique Dr Abdouadre Sanogo d'enchaîner que le cause de son divorce avec Thiès, c'est surtout son revirement spectaculaire en faveur du Président Macky Sall qui a tout gâché. « Le taux qu'il a eu à Thiès montre que sa base politique effritée. Tout ceci témoigne d'un fait inédit, toute cette génération née après les indépendances qui a profité du pouvoir depuis l'accession de Wade à la magistrature suprême, devra aller à la retraite, accompagnée de l'autre génération de Diouf et de Senghor. C'est un effet contaminant extrêmement général partout à travers le Sénégal et Thiès ne pouvait pas y échapper. Ce qui s'est passé pour cette dernière élection, c'est qu'il y a eu cette envie extraordinaire pour le changement et le peuple s'est décidé. Idrissa Seck n'incarnait pas du tout le changement et les gens l'ont mis dedans ».



Le sociologue analyste politique, Dr Abdoukhadre Sanogo pense lui aussi qu'Idy ne peut rebondir en aucune manière parce que sa santé et sa posture ne le lui permettent pas. « Ce nouveau régime ne va plus vouloir composer avec lui. A moins qu'on puisse de manière très sage le respecter et aller demander conseil parce qu'il lui reste beaucoup de possibilités de propositions pour pouvoir faire développer le Sénégal. Mais politiquement, il a perdu le souffle. Il appartient maintenant au passé politique », a conclu Dr Sanogo.