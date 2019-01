​ «Il y a 60.000 migrants aujourd’hui », révèle le président de l’Association Diaspora

Le nombre de migrants serait estimé aujourd’hui à 60 000. C’est ce qu’a révélé l’enquête menée par l’Association Diaspora Développement Éducation Migrations. Son président, Badara Ndiaye, informe, par ailleurs, qu’à ce phénomène s’y ajoute le trafic d’organe.



« Le problème ce n’est pas les frontières qu’on ferme en Europe, mais plutôt le rôle que jouent certaines personnes qui veulent se faire de l’argent sur le dos des victimes. Il y a des individus qui créent une économie informelle et ils exploitent, à partir de là, la misère des populations», fulmine-t-il

Il est d’avis que cette situation doit prendre fin et les acteurs identifiés et dénoncés. «Il faut relever la violence excercée par les trafiquants comme une question nationale. Que les communautés arrêtent l’omerta et les gens puissent en parler ouvertement », dénonce Badara Ndiaye qui peste sur "Les Echos : « c’est dangereux pour une société d’avoir des individus qui se nourrissent de la misère des gens, au détriment de leurs familles et de leurs communautés».