​ Île de Gorée : trois pêcheurs portés disparus

On n’a pas fini de conter les dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues mercredi dans la capitale sénégalaise et dans ses environs. Après ceux matériels et logistiques enregistrés à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), l’île de Gorée n’a pas été épargnée. Les fortes intempéries ont détruit deux pirogues et causé la disparition de trois (3) pêcheurs.



Il s’agit des nommés, Amdy Fall, 66 ans, domicilié à Thiaroye-sur-mer, Lamine Sarr, 30 ans, habitant à Thiaroye Gare, et un certain Ibrahima, de Cambérène, dont l’âge et le nom de famille n’ont pas été précisés.



Les amis et collègues des pêcheurs portés disparus se sont portés volontaires et ont organisé des recherches dans le grand bleu, aux fins de les retrouver, informe "Les Echos ".