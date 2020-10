​ Immigration clandestine : 3 millions d’euros pour une meilleure autonomisation des jeunes

L’UNESCO et Africulturban ont organisé un atelier d’écriture pour renforcer la capacité des artistes et professionnels des médias à rendre compte de la migration à travers des productions artistiques de qualité. Mise en œuvre par l’UNESCO, sur une durée de trois (3) ans, ce projet estimé à 3 millions d’euros, est financé par le Ministère Italien des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI) et l’Agence italienne pour la Coopération au développement (AICS). Porté sur le thème : « Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la Communication », ce projet implique 8 pays à savoir le Mali, le Niger, la Guinée Conakry, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et le Sénégal.



« L’Objectif principal de ce projet est d’outiller les médias, afin de donner aux populations en particulier aux jeunes filles et garçons les moyens de prendre des décisions éclairées sur les questions migratoires grâce à un meilleur accès à l’information de qualité », a déclaré M. Joshua Massaranti du bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest basé à Dakar.



Selon l’artiste Mamy Victory, cet atelier a permis d’échanger avec les migrants qui sont de retour. Ce qui pour elle leur permettra de communiquer différemment.



Ce Projet vise spécifiquement à renforcer l’accès à une information juste et équilibrée des populations en Afrique de l’Ouest et Centrale, sur la migration irrégulière dans la sous-région et vers l’Europe, de promouvoir légalité des genres, renforcer le dialogue pacifique entre les migrants et les communautés d’accueil, entre autres.