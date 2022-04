​ Installation de directoire de campagne : le PDS sonne la mobilisation et exige le retour de Karim Wade

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a procédé ce mercredi, à son installation de directoire de campagne à son quartier général (QG). Le Secrétaire national du parti Me Abdoulaye Wade a bien voulu créer une décision administrative 0099 portant installation et composition du directoire national de campagne. Un directoire composé de maires, de présidents de conseil départementales nouvellement élu, de députés en fonction, de membres du secrétariat national, de responsables de structure du parti et de mouvements de soutient et de délégués régionaux. Les leaders du PDS ont aussi saisi l’occasion pour exiger le retour de leur candidat Karim Wade. A cet effet, ils comptent mener des actions de lutte pour réclamer le retour de Wade fils.



« Le Secrétaire national Me Abdoulaye Wade a bien voulu créer une décision administrative 0099 portant installation et composition du directoire national de campagne. Ce directoire est composé de quatre commissions. Une commission chargée des investitures, dirigées par Mamadou Lamine Thiam dont le vice-président est Daouda Niang, et Saliou Dia est le rapporteur. La commission en charge du processus électoral dirigée par le Dr Cheikh Dieng dont la première vice présidente est Mme Woré Sarr, Papa Saher Gueye 2e vice-président, suivi de Abib Thiéré, et 4e vice-président Frank Daddy Diatta, rapporteur Maguete Sy et Ndeye Rama Cissoko. La communication dirigée par Mayoro Faye, assisté par Khadime Gueye, Nafissatou Diallo, Tafsir Thioye, Marie Ba, Abdou Thiam, Fa Mbaye Ndoye, avec comme rapporteur Lamine Ba, et Awa Abdoul Ba. La commission en charge des conflits dirigée par Doudou Wade assisté de Maïssa Sall, Lamine Faty et Kansou Baly Ndiaye. Les rapporteurs sont le député maire Mady Danfaha et Djibril Faye de Bargny. Et en fin la commission électorale dirigée par Mayoro Faye dont les vices présidents sont le maire Ndiaga Niaw, les députés Toussaint Manga et Ndeye Khady Gueye, Abdoulaye Diop en ait le rapporteur », Mamadou Lamine Thiam.



« Sur près de 100 communes et sur 8 départements du Sénégal pour cause de forclusion et de rejet,…, le PDS est resté debout »



Poursuivant sa déclaration, il soutient : « Malgré une absence sur près de 100 communes et sur 8 départements du Sénégal pour cause de forclusion et de rejet, malgré les brimades, difficultés de toutes sortes, malgré les nombreux départs connus dans nos rangs, le PDS est resté debout. Il a pu enregistrer avec ses alliés des résultats plus qu’encourageant et honorables qui confirment son encrage dans le Sénégal des profondeurs et son statut de parti leader qui a toujours relevé les défis qui sont présentés devant nous ».



Mieux, précise le chargé des investitures du PDS : « L’énorme défi et la lourde tâche que nous avons pour présenter une liste gagnante et de la faire triompher pour restaurer l’espoir déçu des Sénégalais du régime en place. Un régime aux abois qui va injustement et illégalement à l’assaut des adversaires avec des armes non-conventionnelles, et très souvent à travers une entreprise de débauchage, sur fond de corruption et d’achat de dignité aux antipodes des règles d’éthiques et de démocratie. L’équipe dont j’ai l’honneur de diriger s’engage à se donner les moyens pour triompher, et faire triompher la liste que le PDS présentera afin de corriger l’injustice ».



Le parti appelle ses militants et Sympathisants à se remobiliser pour corriger les injustices et redorer le blason, en votant massivement pour le PDS. Pour ces responsables du PDS, « Macky Sall doit savoir que son projet de réduire le PDS en néant est voué à l’échec ».



« Macky Sall doit savoir que ce n’est pas que nous ne savons pas nous battre »



Selon Doudou Wade, chargé des conflits dans le parti, « Macky Sall doit savoir que nous allons vers les élections très importants pour élire des députés. Et de 2022 à 2024, il ne fera pas partie de ses élections. Parce qu’il n’osera pas y participer, et il ne participera pas ». « Je conclus pour dire que Macky Sall doit savoir que ce n’est pas que nous ne savons pas nous battre. Je vous jure, nous savons nous battre. C’est juste que nous avons participé à bâtir ce pays. Et ne feront pas partir de ceux qui vont le détruire. Mais nous pouvons nous lever et nous battre. Et si jamais nous nous levons, nous allons compter 300 morts. Nous ne sommes pas des poltrons. C’est pourquoi nous allons dans les jours à venir engager des formes de batailles. Nous voulons que la population sénégalaise nous écoute. Que les chefs religieux sachent qu’on nous a causé du tort. Et nous avons fait plusieurs interventions. Mais il est temps que celui qu’ils ont exilé retourne au Sénégal », prévient Doudou Wade.