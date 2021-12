​ « Je ne peux pas venir du secteur du pétrole et commettre certaines erreurs… », Macky Sall

Le président de la République Macky Sall interpellé sur un dispositif de partenariat inclusif, n'a pas manqué de rappeler qu'il est dans la concertation qui est, pour lui, un mode de gouvernance. Il soutient qu’il ne peut pas venir du secteur du pétrole et commettre certaines erreurs.



« On dialogue sur tout. On aurait pu faire le projet de loi et l'amener à l'Assemblée nationale, on a une majorité et ça passe et c'est démocratique. On n'a rien à nous reprocher si on l'avait fait; mais on a pensé avant de faire jouer le mécanisme démocratique, faire de l'inclusion, appeler à la concertation, écouter les uns et les autres et décider », précise le Président Sall.



S'agissant de la gestion des ressources du pétrole et du gaz, il assure d'emblée que le Sénégal sera exemplaire dans la gestion des ressources de ses hydrocarbures. « C'est le moins que je puis faire pour ce secteur qui m'a tout donné. Je ne peux pas venir du secteur pétrolier et que je puisse commettre certaines erreurs, ce n'est pas possible », précise le chef de l'Etat qui s'engage à une gouvernance inclusive et transparente au service des populations sénégalaise.



Le président de la République s'est félicité de ce projet de loi, notamment en ce qu'il proscrit toute hypothèque ou gage des ressources des hydrocarbures. À l'en croire, même son successeur ne pourra pas gager ces ressources à moins de passer par l'Assemblée nationale. Et il risque, dit-il, d'être poursuivi par la clameur publique.