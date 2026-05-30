​ Justice de proximité : les acteurs plaident pour davantage de Maisons de Justice au Sénégal

Réunis à Kaolack pour une session de renforcement des capacités, les médiateurs et coordinateurs des Maisons de Justice ont plaidé pour l'extension de ce dispositif, jugé essentiel pour faciliter l'accès des populations aux services judiciaires et à la médiation.



Selon Babacar Ngom, directeur adjoint de la justice de proximité, les Maisons de Justice constituent un complément efficace au système judiciaire classique en favorisant le dialogue et le règlement rapide des différends. Il souligne que la médiation permet souvent d'obtenir des résultats plus rapides que les procédures judiciaires traditionnelles.



Le responsable a rappelé que le Sénégal compte actuellement 33 Maisons de Justice, un nombre qu'il juge insuffisant au regard des besoins des populations. Ces structures sont notamment sollicitées pour l'information juridique, l'obtention de documents administratifs, les demandes de casier judiciaire ou encore les certificats de nationalité.



Face à leur forte fréquentation et à leur utilité sociale, les autorités envisagent d'étendre progressivement le réseau des Maisons de Justice sur l'ensemble du territoire national, informe la RFM.