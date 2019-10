​ Kaffrine : plus de 200 cas de cancer du col de l’utérus décelés

Sur 6 000 femmes consultées entre 2016 et 2018, plus de 200 cas de cancer du col de l’utérus ont été décelés, dans la région de Kaffrine. Ces chiffres ont été avancés lors de la journée de dépistages gratuits organisée par la mairie de Koungheul.



« De 2016 à 2018, nous avons dépisté près de 6000 femmes dont près de 200 ont été effectivement porteuses de lésion précancéreuse et prises en charge », a déclaré le Docteur Moustapha Diop, médecin chef de la région.



Profitant de cette journée de dépistage qui leur est offerte par la mairie de la localité en ce mois d’octobre rose, Dr Diop de lancer un vibrant appel aux autorités à suivre cette démarche. Le Sénégal a enregistré 1500 nouveaux de cancer du sein et 1000 cas celui de l’utérus chaque année selon la ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca).