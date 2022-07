​ Kaolack : les populations de Ndramé Escal déplorent leurs difficiles conditions de vie

Interdites de marcher par le préfet les populations de Ndramé Escal dans l'arrondissement de Wack Ngouna, du département de Nioro du Rip et de la région de Kaolack ont fait face à la presse samedi. Elles déplorent leurs difficiles conditions de vie. L’accès à l’eau et aux soins de santé fait défaut.



« Nous nous sommes réunis ici aujourd’hui pour faire un point de presse pour souligner les maux. La commune de Ndramé Escal souffre essentiellement de tous les maux. Dans le domaine du transport, il y a une mauvaise piste latéritique qui relie Ndramé Escal à Keur Madiabel. Et à cause de son état déplorable, lamentable, la commune fait face à des difficultés relatives aux déplacements des biens et services. Depuis 1972 jusqu’à présent, nous n’avons jamais eu la chance de bénéficier d’un seul mètre de route goudronnée. Quand il y a urgence médicale, nous sommes foutus. Nous ne voulons plus de cette latérite. Ce que nous voulons, c’est une route bitumée», a déclaré Mamadou Gningue leur porte-parole ».



Mieux, poursuit-il au micro de Walf radio : « Nous avons un service hydraulique caotique. Le service manque de qualité, il n’y a pas de suffisance, il y a aussi une eau qui n’est pas du tout potable. Il y a également le problème de l’électrification rural. Monsieur le président de la République, lors de vos campagnes vous avez promis une électrification rurale universelle. Ces promesses ici à Ndramé Escal ne sont que poussière. Une commune de 45 villages, 11 seulement, sont électrifiés. Ça, c’est vraiment déplorable. Le Village n’a que trois postes de santé. Deux de ces postes sont dans des villages non électrifiés. Nous appelons directement les autorités étatiques à commencer au président de la République Macky Sall. Nous voulons que vous fassiez quelque chose pour cette commune pour qu'elle soit digne d’une commune »