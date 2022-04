​ Keur Massar : les habitants de Boune exigent des solutions d’urgence pour la canalisation de leur localité

Fatigué des inondations les populations de Boune dans la commune de Keur Massar Nord, sont sorties dans la rue pour crier leur ras-le-bol à travers une marche pacifique. « Depuis 2005 nous sommes sous les eaux. Et les autorités ont souvent tendance à nous donner des promesses qu’ils n’honorent pas. En 2021, ils nous avaient promis que les canalisations vont démarrer au mois de décembre. Mais jusqu'à présent rien n’est fait à Keur Massar Nord. C’est qui nous fait mal », a dénoncé leur porte-parole.



Mieux ajoute t-il, « tous les quartiers de Keur Massar Nord sont aujourd’hui restés debout pour lancer un message au président de la République Macky Sall. En 2020, il avait pris un engagement que c’est lui-même qui va faire tout pour Keur Masse. Et le ministre Oumar Gueye dit partout que pour Keur Massar, il n’y aura pas de problème. Nous sommes dans des problèmes nuit et jour. Il y a beaucoup de maisons qui sont jusqu'à présent sous les eaux ».



Les populations qui craignent le pire avec l’approche de l’hivernage demandent aux autorités de trouver des solutions face à cette situation. Ils espèrent que leur doléance soit prise en compte par les autorités étatiques pour mettre fin à leur calvaire qui dure depuis plusieurs années, livre Walf radio.