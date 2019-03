​« L’avenir du parti Démocratique Sénégalais se fragilise», selon l'analyste politique Abdou Khadre Sanogo

Abdou Khadre Sanogo, analyste politique, a soutenu que « L’avenir du Parti Démocratique Sénégalais se fragilise ». Pour lui, Le PDS est en train de terminer un cycle. Poursuivant son analyse, M. Sanogo conseille la reconstruction du parti. Ce, dit-il, « pour lui permettre de participer aux échéances électorales futures ».



Selon l’analyste politique, le parti de Me Abdoulaye Wade doit revoir ses principes et essayer de réorganiser ses instances. « Son avenir quoi que l’on puisse dire, je n’ose pas hypothéquer, en tout cas, se fragilise d’avantage. C’est peut-être, se lance dans une sorte d’ambiance d’inquiétude. Le problème qui se pose est que le PDS est en train d’écouler une phase, qui termine un cycle », alerte Abdou Khadre Sanogo.



Aux yeux de l’analyste politique, « puisque Wade étant un leader indéboulonnable, pour le remplacer, il faudra beaucoup de bruit. Et je ne suis pas sûr que tous ces affidés-là, qui avaient cette croyance aveuglée, inconditionnelle vis-à-vis de Wade, puissent transposer ça à travers un autre personnage », livre Zik fm.