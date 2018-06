​ La Plateforme d’appui au journaliste d’investigation va protéger les lanceurs d'alerte, selon Koué Brice

A l'occasion de l'atelier du Forum Africains des journalistes pour le lancement de la Plateforme Citoyenne d’Appui au Journalisme d’Investigation (PAJI) dirigé par le président René Massiga Diouf, le représentant de la Plateforme pour la protection des lanceurs d’alertes en Afrique (Plaf), a fait savoir que cette initiative vient à son heure. Selon Ibrahima Brice Die Koué cette nouvelle donne va protéger d'avantage les lanceurs d’alerte, qui font souvent victimes de menaces et des mesures répressives dans le cadre de leur travail.



Parce qu’en vérité, explique-t-il, le lanceur d’alerte c’est quelqu’un qui met à la disposition du grand public des éléments qui pourraient nuire à la nation. « Par exemple un lanceur d’alerte pourrait facilement dénoncer un cas de corruption dans un service public. Et, ce type de travail oblige ces lanceurs d’alerte à faire face à plusieurs menaces », a révélé M. Koué Brice.



Pour sa part, Abdoulaye Sylla membre du réseau des blogueurs du Sénégal a également souligné que cette plateforme va permettre de transcender les différences entre les médias. A cet effet, les journalistes ne seront plus obligé de suivre une ligne éditoriale propre à leur médias, mais investir pour des travaux de recherche avec leurs pairs et diffuser les travaux à terme.