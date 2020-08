​ «La gestion faite de cette pandémie au Sénégal est satisfaisante », affirme le Directeur de l’Institut Pasteur

« Jusqu’ici, la gestion faite de cette pandémie est satisfaisante ». C’est l’avis du Directeur de l’Institut Pasteur de Dakar. Docteur Amadou Alpha Sall qui a tiré un « bilan honorable » de la gestion de cette crise sanitaire, était l’invité de l’émission le Jury Du dimanche (JDD).



« Quand je dis honorable, cela veut dire qu’au rang des pays qui sont confrontés à la Covid-19, le Sénégal, que cela soit en Afrique ou dans le monde, a réussi à obtenir un certain nombre de succès qui ont fait, qu’aujourd’hui, il est suivi et pour lequel son expérience est souvent échangée», déclare Docteur Amadou Alpha Sall.



Pour lui, c’est d’ailleurs, ce partage d’expériences qui a conduit le Sénégal récemment en Gambie. « Sur demande de notre gouvernement, Professeurs Moussa Seydi, Bousso, Pape Samba Ba et moi, nous sommes rendus en Gambie pour un échange avec les Gambiens sur l’expérience du Sénégal. Mais aussi, les appuyer dans d’autres domaines où ils pensent que le Sénégal a fait des efforts. Nous avons appris, mais nous avons apporté notre expérience», informe Docteur Sy.