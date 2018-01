​ Lansana Faye : «je veux jouer pour le Sénégal, pays de mes parents »

Le sélectionneur national, Aliou cissé peut compter sur le défenseur Lansana Faye, pour renforcer le flanc gauche des « Lions ». Lansana Faye, a réaffirmé son intention de jouer pour le Sénégal :«Je veux jouer pour le Sénégal, pays de mes parents», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Stades.

Avec 11 matchs disputés toutes compétitions confondues, Lansana Faye réalise actuellement une saison pleine avec son club néerlandais.



Né aux Pays-Bas et âgé seulement de 19 ans, ce jeune défenseur n’arrive pas à digérer l’élimination de son club Vitesse Arnhem, en Europa League. « Je voulais me révéler à la face du monde, en s’engageant dans cette Europa League avec Vitesse Arnhem. Dommage que l’aventure s’est arrêtée en phase de poules. Ce qui reste maintenant à faire, c’est de se concentrer sur les compétitions domestiques. A l’issue du championnat, on veut terminer sur le podium pour retourner en Europa League ».



Il faut signaler que Lansana Faye n’a pas pu disputer la Coupe du monde U20, après avoir pourtant bénéficié d’une convocation avec les « Lionceaux » du Sénégal.