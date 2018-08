​«Ld Debout» soutient le député Cheikh Bamba Dièye et démonte le régime de Macky

La Ld Debout s'indigne de « la énième forfaiture d'une justice aux ordres, tristement gangrenée par une catégorie de juges, bras armés au service de l'Exécutif » . Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la formation politique accuse le régime en place de protéger ses partisans et de vouloir éliminer ses opposants.



Par exemple, liste-t-elle: «quand Farba Ngom administre copieusement une suprême humiliation à une autorité administrative dans l'exercice de ses fonctions, devant ses administrés, cette justice aux ordres et ces juges s'aplatissent dans une totale indignité. Parce que ce Farba Ngom est le griot du président de la république ?»



Poursuivant, elle ajoute : «Quand Mansour Faye, le très incompétent ministre chargé de l'hydraulique, insulte les juges de la cour de justice de la CEDEAO, en les traitant publiquement de "corrompus", cette justice et ces juges rasent les murs. Parce que Mansour Faye est le beau-frère du président de la république ?»



De même, souligne-t-elle, «Quand Mame Mbaye Niang, qui ne doit son titre de ministre qu'au népotisme érigé en mode de promotion par sa majesté, est nommément cité dans une affaire de malversations de deniers publics portant sur une faramineuse somme de plus de 29 milliards de FCFA, cette justice et ces juges se replient honteusement dans un silence assourdissant. Parce que Mame Mbaye Niang est militant du parti au pouvoir et ami du couple présidentiel?»



Par contre, peste la Ld Debou t , lorsque qu'il s'agit des opposants du Président Macky Sall, «qu'ils s'appellent Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Karim Wade, Cheikh Bamba Dieye, cette justice aux ordres et ces juges "couchés" opèrent, avec un zèle et une précipitation rarement égalés, quitte à violer les règles élémentaires de procédure et les droits de leurs malheureuses cibles».



A en croire, Mamadou Guèye et ses camarades, le pouvoir actuel a mis en place une justice sélective et des juges instrumentalisés pour casser opposants et adversaires.



Et, au même moment, déplorent-ils, le régime de Macky Sall tente de «protéger ses partisans et courtisans, domestiquer transhumants et gestionnaires délinquants ! Une telle justice est indigne d'une République démocratique ! »



«Ld Debout exprime toute sa solidarité au patriote et distingué député du peuple Cheikh Bamba Dieye et appelle tous les citoyens à la mobilisation générale et à la lutte, sans concession aucune, pour opposer un coup d'arrêt fatal au sinistre projet d'instaurer une dictature au Sénégal pour s'accaparer des ressources pétrolières et gazières récemment découvertes dans le pays», peut-on lire dans le document.