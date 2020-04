​« Le Covid-19 va conduire à une année blanche si… » Secrétaire général du Sadef

« Le Covid-19 va conduire à une année blanche, si les autorités sanitaires ne maîtrisent pas la propagation de la maladie ». C’est du moins ce qu’a fait savoir Mbaye Sarr, secrétaire général du Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (Sadef).



« À l’heure actuelle, l’année scolaire est sérieusement menacée par la pandémie du coronavirus qui sévit dans notre pays depuis le 2 mars. C’est une situation délicate. Pour éviter que la maladie se propage à l’échelle nationale, le président de la République avait pris la mesure de fermer l’ensemble des établissements depuis le 16 mars », dit-il.



Pour suivant ces propos, il ajoute : « Comme vous le savez, le coronavirus continue de sévir dans notre pays. Il a même fait sa première victime hier (mardi) soir. Il faut également dire que tant que la maladie ne sera pas éradiquée, l’école va rester toujours fermée, et les enfants resteront à la maison. À ce niveau, des risques qui pèsent sur l’année scolaire et qui exposent véritablement la scolarité de l’ensemble des élèves et étudiants du Sénégal ».



Mbaye Sarr au micro de Walf radio, soutient : « Aujourd’hui, on ne peut pas ne pas craindre l’année blanche dans la mesure où on n’arrive pas à arrêté la maladie. Il y a des risques réels sur l’année scolaire. On ne peut pas ne pas envisager une année blanche. Tout dépendra du niveau de maîtrise de la maladie ou de son éradication totale ».