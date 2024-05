​«Le FCFA est un instrument de domination et d’oppression de tous les pays… », Guy Marius Sagna

Le député, Guy Marius Sagna est revenu sur le débat concernant le FCFA. Selon lui, le FCFA est ‘’un instrument de domination et d’oppression de tous les pays, de tous les peuples qui l’ont en partage’’. Il était l’invité du Jury du Dimanche sur les ondes.



« Dans les semaines et dans les mois à venir, certainement, le président de la République et le gouvernement du Sénégal vont dire aux Sénégalais ce qu’ils entendent faire de manière concrète sur la question du F CFA. Mais ce qui est important et constant, que ce soit avant le 24 mars, que ce soit après le 24 mars 2024, aujourd’hui, c’est que ce FCFA-là, c’est un instrument de domination et d’oppression de tous les pays, de tous les peuples qui l’ont en partage, que ce soit les huit pays d’Afrique de l’Ouest, les six d’Afrique centrale, ainsi que les Comores. C’est aussi simple que ça », a déclaré Guy Marius Sagna.



Selon l’activiste, « tant que nous serons dans les liens de la suggestion, dans les liens de l’oppression du FCFA, notamment, nous ne pourrons pas nous développer ». Car pour lui, « si avoir sa monnaie n’est pas une condition suffisante pour être développée, c’est une condition nécessaire… Parce que tout simplement, nous avons maintenu des relations néocoloniales qui font que ce sont les intérêts d’autres puissances, les intérêts des multinationales, les intérêts des capitalistes au niveau international qui sont mis en avant, et pas les intérêts de nous Africains, pas les intérêts de nous Sénégalais, pour parler et revenir à notre pays ».



Poursuivant ses propos, il s’interroge sur le pourquoi, aujourd’hui, dans nos pays, il y a autant de jeunes qui cherchent à prendre la route du désert du Sahara, celle du Nicaragua, ou tout simplement celle de l’océan Atlantique ?



« Parce que, oui, nous avons une monnaie qui facilite les importations, et qui dit faciliter les importations, dit tout simplement une grande concurrence exercée sur nos petites et moyennes entreprises. Il y a 64% de petites et moyennes entreprises qui meurent avant 3 ans. Pourquoi ? Une des raisons, c’est à cause du FCFA. Nos acteurs économiques, que ce soit les paysans, les éleveurs, nos chefs d’entreprise, n’ont pas suffisamment de crédit. Pourquoi ? Parce que ce FCFA fait ce qu’on appelle de la répression monétaire. Ce n’est pas de l’émotion, c’est de la réalité », répond Guy Marius Sagna.