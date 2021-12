​« Le Sénégal dans le moyen terme sera un hub sportif », Matar Bâ

Le ministre du Sport, Matar Bâ, a déclaré, ce dimanche lors du vote de son projet de budget à l’Assemblée nationale que le Sénégal, dans le moyen terme, sera un hub sportif. Il a aussi noté que la question de manque d'infrastructures est prise en charge. Selon le ministre, 92 % de leur budget concerne les infrastructures sportives.



« Le président de la République, avec sa politique de réhabilitation des infrastructures sportives, nous avons fait d’énormes résultats positifs. Et le Sénégal dans le moyen terme, sera un hub sportif. Et ça, c’est du concret », a déclaré le Ministre.



Poursuivant ses propos, le ministre du Sport soutient que pour avoir un sport performant, il faut avoir de bonnes infrastructures sportives. « La question de manque d'infrastructures est prise en charge. Parce que ça demande des investissements. C'est pourquoi 92 % de notre budget concerne les infrastructures sportives, la réhabilitation, mais la construction de nouvelles infrastructures sportives. Pour avoir un sport performant, il faut avoir de bonnes infrastructures sportives. Et notre objectif, c'est d'avoir un sport performant. Et c'est dans la performance qu'on gagnera des titres, qu'on fera une bonne promotion de nos disciplines sportives », a indiqué le ministre Matar Bâ.